Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate

Il club partenopeo valuta la cessione di Kvaratskhelia, mentre si prepara a cercare un sostituto di valore a un costo inferiore.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più incerto. Nonostante i contatti per il rinnovo siano in corso da oltre un anno, la trattativa sembra essere in stallo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il talentuoso esterno georgiano già nella prossima estate.

De Laurentiis, non molto tempo fa, ha effettuato un viaggio in Germania per incontrare Kvaratskhelia e il suo entourage, portando con sé una proposta di rinnovo che si aggirava intorno ai 5 milioni di euro all’anno per un contratto quinquennale. Tuttavia, la richiesta avanzata dal padre e dall’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, si attesta tra gli 8 e i 9 milioni, una cifra che il club partenopeo non sembra intenzionato a soddisfare.

La situazione si complica ulteriormente considerando il già elevato ingaggio di Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray, ma con un contratto che pesa ancora sul bilancio del club. In assenza di un accordo per il rinnovo, Kvaratskhelia potrebbe finire sul mercato, con un occhio attento anche da parte di Antonio Conte.

La scadenza del contratto attuale del calciatore rappresenta un’opportunità cruciale per il Napoli: se Kvaratskhelia decidesse di non rinnovare, il club avrà l’occasione di incassare una somma considerevole, soprattutto dopo che il Paris Saint Germain ha mostrato interesse, offrendo 100 milioni nella finestra di trasferimenti appena trascorsa.

Un nuovo gioiellino per il Napoli? Se Kvaratskhelia dovesse lasciare, De Laurentiis avrebbe la possibilità di investire in un altro giovane talento, potenzialmente a un costo inferiore, mantenendo così il progetto sportivo in linea con le ambizioni della società.