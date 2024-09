Gaetano-Napoli, il retroscena dell’addio: Conte gli ha posto una condizione

Gianluca Gaetano, ora al Cagliari, si prepara ad affrontare il Napoli, squadra che avrebbe potuto ancora essere la sua, ma le strade si sono divise.

Gianluca Gaetano sarà uno dei protagonisti della sfida tra Cagliari e Napoli di Antonio Conte, in programma domenica 15 settembre. Il giovane centrocampista, che ha già dimostrato di essere decisivo per i sardi nella scorsa stagione, sarebbe potuto rimanere a Napoli, dove le sue qualità erano apprezzate. Anche Conte, secondo i retroscena, aveva fiducia in lui e lo avrebbe confermato in rosa. Tuttavia, il destino ha portato Gaetano a fare una scelta diversa.

Il perché dell’addio di Gaetano al Napoli

La separazione tra Gaetano e il Napoli è avvenuta dopo un confronto diretto tra il giocatore e Antonio Conte. Il tecnico leccese ha spiegato con trasparenza la situazione: non avrebbe potuto garantirgli un posto da titolare. Conte vede Gaetano più adatto a un ruolo avanzato, una posizione che lo avrebbe messo in concorrenza con l’intoccabile Khvicha Kvaratskhelia. Di fronte alla prospettiva di una stagione passata più in panchina che in campo, Gaetano ha scelto di tornare a Cagliari, dove si era già ambientato bene e sapeva di poter giocare un ruolo da protagonista.

La scelta di Gaetano

La decisione finale è stata presa dal giocatore stesso, che ha preferito cercare continuità e minutaggio in un ambiente dove si sentiva valorizzato. Il suo ritorno al Cagliari ha permesso di continuare il percorso di crescita, lontano dalla pressione di dover competere con stelle già affermate come Kvaratskhelia.