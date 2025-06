Fumata grigia per Ndoye Meret firma fino al 2027 Lukaku esalta De Bruyne

Un primo tentativo andato a vuoto, ma con la volontà reciproca di rivedersi. Il vertice tra Napoli e Bologna non ha prodotto l’intesa per Dan Ndoye e Sam Beukema, i due gioielli rossoblù seguiti da tempo da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. L’incontro di ieri, che ha visto protagonista il ds azzurro Giovanni Manna, si è chiuso con una «fumata grigia»: niente accordo, ma anche nessuna rottura. Le parti si sono aggiornate, con la promessa di tornare a parlarsi.

Obiettivo Ndoye

In cima alla lista del Napoli resta l’estroso esterno svizzero, che ha già dato il suo ok per il trasferimento. Piace molto a Conte, così come Beukema, il difensore olandese che ha ben figurato nell’ultima stagione. Entrambi sognano la Champions League e sarebbero pronti a vestire l’azzurro, ma i costi restano un nodo da sciogliere.

Le alternative offensive

Manna, nel frattempo, continua a sondare anche altre piste. Una delle preferite da Conte è Noa Lang del PSV Eindhoven, valutato circa 25 milioni. Per Jadon Sancho e per Enrico Chiesa – quest’ultimo in uscita dal Liverpool – si ragiona su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Punta centrale: Lucca o Nunez

In attesa di sviluppi sul fronte cessioni, il Napoli si muove anche per un nuovo centravanti. L’uruguaiano Darwin Núñez è un nome caldo, ma andrebbe acquistato a titolo definitivo. Alternativa meno onerosa: Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima annata con l’Udinese e da poco inserito nel giro della Nazionale maggiore.

Lukaku: «Resto a Napoli»

Intanto Romelu Lukaku ha confermato il suo futuro a Napoli: «Resto qui, ho un contratto fino al 2027. Tornerò il 15 luglio e sto benissimo: alla mia felicità do 11 su 10». L’attaccante belga ha parlato anche dell’arrivo del connazionale Kevin De Bruyne: «Sarà un rinforzo fondamentale. È quello che ci serve per migliorare ancora. Conte? Un super allenatore. Ha fatto la differenza nella corsa scudetto con l’Inter».

Sette o otto rinforzi ancora in arrivo

Il Napoli non si ferma. Dopo De Bruyne e il giovane Marianucci, sono attesi altri 7-8 innesti per affrontare al meglio i quattro fronti della prossima stagione. Sul fronte rinnovi, dopo quello ormai imminente di Juan Jesus, è stato definito anche il prolungamento di Alex Meret fino a giugno 2027.