Mertens dice addio al calcio: «L’ultima volta solo per te, Marek»

L’ex bomber del Napoli annuncia il ritiro con una story per Hamsik. Il 5 luglio l’omaggio a Bratislava. E ora una nuova vita con la famiglia a Napoli

Napoli –

«Ho smesso col calcio, e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te». Con poche parole, pubblicate in una story su Instagram dedicata a Hamsik, Dries Mertens ha scelto la via più intima e silenziosa per salutare il calcio giocato. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga, 38 anni, ha deciso di chiudere la carriera senza proclami, con discrezione, com’è nel suo stile.

L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, durante la quale aveva ammesso di star valutando il proprio futuro. Alcune offerte dalla Turchia, in particolare dopo l’esperienza al Galatasaray, erano arrivate davvero. Ma la scelta è maturata giorno dopo giorno, fino alla decisione finale: ritirarsi.

Il bomber della storia azzurra: 148 gol con il Napoli

Mertens lascia un segno indelebile. Come ricorda Palliggiano sul Corriere dello Sport, è il miglior marcatore di sempre del Napoli con 148 gol. L’ultimo trionfo, con la maglia del Galatasaray, è stato un double: campionato e Coppa di Turchia. Poi il ritorno nella sua casa a Palazzo Donn’Anna, nel cuore della città che lo ha adottato come un figlio, dove ora immagina il suo futuro.

Il 6 giugno, al Maschio Angioino, Mertens aveva dichiarato: «Per il momento voglio essere il miglior padre possibile». Parole che avevano già fatto intuire la direzione della sua scelta. Due settimane dopo è arrivata la conferma.

L’ultima partita con Hamsik: il 5 luglio a Bratislava

Prima di appendere simbolicamente gli scarpini al chiodo, ci sarà ancora una passerella d’onore. Il prossimo 5 luglio, a Bratislava, Mertens parteciperà alla partita celebrativa in onore di Hamsik. Sarà il suo ultimo giro di campo, l’addio ufficiale accanto a un amico e compagno di mille battaglie.

Come scrive ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli resterà nel cuore di Mertens, che ora si dedica alla famiglia e inizia a pensare a cosa fare da grande. Ma per la città, per i tifosi e per la storia del club, resterà sempre “Ciro”.