Corriere dello Sport: “Napoli, assalto a Nuñez: sogno Champions con l’uruguaiano. E l’Al-Hilal prepara il blitz per Osimhen”

Contatti in corso col Liverpool, c’è il sì del giocatore. De Laurentiis attende l’offerta saudita da 160 milioni per sbloccare tutto

Napoli –

Darwin Nuñez è il grande obiettivo del Napoli per tornare a respirare l’aria della Champions League. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha avviato contatti concreti con l’entourage del centravanti uruguaiano del Liverpool.

Nuñez ha già dato l’ok al trasferimento, affascinato dal progetto e dalla possibilità di raccogliere idealmente l’eredità del connazionale Cavani al Maradona. Il Liverpool ha aperto alla cessione, primo passo per trasformare la suggestione in trattativa vera. Secondo quanto aggiunge Tarantino sul Corriere dello Sport, ora si lavora sui dettagli: la richiesta è di 50 milioni, considerata alta da De Laurentiis e da Manna, che tuttavia continuano a tessere la tela con pazienza.

Il piano del Napoli: Nuñez prima scelta, Lucca sullo sfondo

L’attaccante del Liverpool, classe ’99, è considerato in piena fase di crescita. Dopo l’esplosione al Benfica, i tre anni in Premier non hanno soddisfatto pienamente le sue aspettative, pur avendo messo a segno 40 gol complessivi. Come riporta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, Nuñez è attratto dalla Serie A e vede in Napoli una tappa importante per rilanciarsi.

Il club partenopeo ha fatto la sua scelta: Nuñez è la priorità. Solo in caso di mancato accordo, torneranno d’attualità nomi come Lucca, oggi considerato in stand-by. La trattativa non è semplice, ma la disponibilità del calciatore è un elemento favorevole. Resta da trovare l’intesa definitiva sul cartellino e sull’ingaggio.

La mossa dell’Al-Hilal su Osimhen può sbloccare tutto

Un possibile snodo per l’arrivo di Nuñez a Napoli passa dalla cessione di Osimhen. Come scrive ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, l’Al-Hilal è pronto a rilanciare per l’attaccante nigeriano, che rientrerà a breve dalle vacanze. La prima proposta araba è stata respinta, ma l’offerta resta monstre: 40 milioni netti per tre anni più opzione, per un totale di 160 milioni.

La clausola rescissoria fissata da De Laurentiis è di 75 milioni. L’Al-Hilal è pronto a pagarla, ma serve il sì del giocatore. Solo allora si potrà procedere con l’operazione Nuñez, che diventerebbe a quel punto centrale e sostenibile anche sotto il profilo economico.