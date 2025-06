Corriere dello Sport: “Napoli, summit con il Bologna per Ndoye e Beukema. Lang resta in stand-by”

Un passo alla volta. Il mercato del Napoli entra nella sua fase operativa, con i primi incontri che iniziano a delineare le reali intenzioni del club. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ieri si è svolto un summit tra la dirigenza azzurra e quella del Bologna: sul tavolo i nomi di Ndoye e Beukema, due profili molto apprezzati da Conte e dalla nuova struttura tecnica guidata da Manna.

L’incontro è stato interlocutorio ma utile a definire le posizioni. Il Napoli ha ribadito il forte interesse per Ndoye, esterno considerato in cima alla lista dei desideri. Secondo quanto scrive ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club partenopeo ha anche chiesto informazioni su Beukema, difensore centrale olandese che piace per la sua solidità e la capacità di adattarsi alle esigenze del nuovo modulo.

C’è ancora distanza economica, ma le parti restano in contatto. Possibile che nell’operazione possa rientrare Zanoli come contropartita parziale. Intanto, come evidenziato da Palliggiano sul Corriere dello Sport, Ndoye ha già espresso la sua preferenza: vuole Napoli, vuole Conte, e ha fatto sapere ai suoi agenti di essere pronto al trasferimento. L’intesa con il giocatore è vicina.

Lang, occasione da monitorare: il Napoli resta alla finestra

Lang resta un nome caldo, anche se non prioritario. Il Napoli aveva già sondato il terreno a gennaio, senza successo: il PSV aveva bloccato l’uscita. Ora le condizioni sono cambiate. Come scrive Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club olandese ha individuato in Danjuma il sostituto naturale, segnale evidente che Lang è in uscita.

Il Napoli osserva, pronto a intervenire se si presentasse l’occasione giusta. Il prezzo del cartellino si aggira sui 20 milioni, cifra impegnativa ma compatibile con il valore del giocatore: 14 reti stagionali, doppia cifra sia in gol che assist, duttilità offensiva e profilo internazionale. Per ora, però, il dossier resta aperto ma non prioritario.

Beukema, rinforzo di prospettiva per la difesa

Beukema rappresenta una soluzione strutturale per il reparto arretrato. Classe ’98, fisico imponente, rendimento costante in Serie A: il Napoli lo segue da tempo. Il summit con il Bologna – come sottolineato da Palliggiano sul Corriere dello Sport – ha permesso di riaprire il discorso. Servirà un nuovo incontro, meno interlocutorio, per trasformare l’interesse in trattativa concreta.

La situazione sugli esterni: spazi aperti in rosa

In uscita ci sono già state le prime operazioni: Ngonge è sul mercato, Okafor ha fatto ritorno al Milan. Resteranno Politano e Neres. Come evidenzia Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli ha la necessità – mai nascosta – di rinnovare le corsie esterne. Da qui la priorità per Ndoye: ritmo, intensità, struttura fisica e grande motivazione. Un profilo perfetto per la visione tattica di Conte.