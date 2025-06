Gazzetta dello Sport: “Napoli, il si di Darwin Nunez”

La suggestione si fa concreta, il sogno si modella. Il Napoli di Antonio Conte punta dritto su Darwin Nunez e la trattativa, per quanto complessa, è reale. A raccontarlo è Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport, che svela i contorni di una manovra ambiziosa condotta in silenzio ma con decisione dal direttore sportivo Giovanni Manna, intenzionato a portare in azzurro il bomber uruguaiano del Liverpool.

Non è solo un nome: è un simbolo. Nunez, acquistato dai Reds per 100 milioni di euro tre anni fa, ha numeri e carisma per guidare l’attacco azzurro nel nuovo ciclo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già ricevuto segnali incoraggianti dal calciatore, 26 anni, che ha risposto con un sorriso alle prime presentazioni del progetto napoletano. Ma resta da superare l’ostacolo più alto: il costo del cartellino (il Liverpool chiede circa 70 milioni) e l’ingaggio (quasi 5 milioni annui), elementi su cui si lavora con pazienza.

La Gazzetta dello Sport riporta anche un retroscena importante: la trattativa non è una semplice suggestione estiva. Per Manna, Nunez è una vera e propria ossessione, una priorità per completare un reparto offensivo che vedrebbe già confermato Romelu Lukaku. L’attaccante belga, intervistato da Vtm Nieuws, ha ribadito la sua volontà di restare a Napoli fino al 2027: «Resto sicuramente, per confermarci e migliorarci. L’arrivo di De Bruyne sarà decisivo, è l’uomo giusto per farci fare il salto».

Sempre secondo quanto scrive Giordano su La Gazzetta dello Sport, Lukaku ha svelato anche alcuni retroscena del tricolore: «Contro l’Inter sentivo che saremmo diventati campioni. Quando Conte è venuto nello spogliatoio a cinque giornate dalla fine ho capito: stavamo andando a prendercelo, quello scudetto».

Ma se il sogno Nunez dovesse svanire, esiste un’alternativa già pronta: Lorenzo Lucca, 25 anni, reduce da un’ottima stagione all’Udinese. Con lui i contatti sono avviati e il Napoli si è già assicurato la disponibilità, nel caso serva virare su un’opzione più sostenibile.

I Fab Five del centrocampo si preparano ad accogliere un Fab Six in attacco. Il Napoli sogna in grande, tra suggestioni musicali e ambizioni europee. L’eco del nome Darwin Nunez rimbalza tra Liverpool e Napoli. E le note, scrive ancora La Gazzetta dello Sport, per ora suonano rock.