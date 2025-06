Corriere dello Sport: “Lang canta Napoli”

Dopo i colloqui con il Bologna per Ndoye e Beukema, il martedì di Giovanni Manna ha preso una svolta decisa sul fronte olandese. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è vicino alla chiusura dell’operazione per Noa Lang (26), esterno del PSV Eindhoven inseguito già da gennaio. Allora furono offerti 25 milioni, respinti. Ora le condizioni sono cambiate: la stagione si è chiusa, il PSV ha vinto l’Eredivisie e anche i giochi Champions sono congelati. E così si tratta con fiducia.

L’accordo tra le parti è in fase avanzata. Secondo quanto riferisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni più bonus, mentre con il giocatore c’è già un’intesa fino al 2030. Ala sinistra, piede destro, capace di saltare l’uomo e rifinire: un profilo perfetto per Antonio Conte, che ama gli esterni a piede invertito. E Lang, con 11 gol e 11 assist solo in campionato, ha tutte le caratteristiche ideali. In più, vanta esperienze con Ajax e Club Brugge (che detiene una percentuale sulla rivendita). Senza dimenticare la sua popolarità anche fuori dal campo, come rapper di successo.

Come sottolinea ancora una volta Mandarini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Lang sarebbe il terzo esterno offensivo a piede invertito in rosa dopo Neres e Politano, entrambi mancini schierati a destra. Il club azzurro intende completare il pacchetto con un altro innesto di livello, e guarda a una coppia da costruire per la fascia.

Le altre piste: Ndoye, Chiesa e… la Premier

In parallelo, il Napoli mantiene aperta la trattativa per Dan Ndoye (24), esterno svizzero del Bologna. La valutazione del club emiliano, però, è alta: 45 milioni più il cartellino di Zanoli, cifra ritenuta fuori portata per il momento.

Restano vive anche le suggestioni dalla Premier League, dove Federico Chiesa (27) è sempre un nome da tenere d’occhio. L’esterno italiano, reduce da una stagione complicata con il Liverpool tra infortuni e scarso impiego sotto la guida di Arne Slot, continua ad avere molti estimatori a Napoli. Non è una pista calda, ma nemmeno da escludere.