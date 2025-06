Corriere dello Sport: “Gargano lancia Nuñez: «Sì, lui vuole il Napoli»”

«Darwin mi ha detto: sì, ci vengo subito a Napoli. Aspetto di chiudere». A rivelarlo è Walter Gargano, ex centrocampista uruguaiano del Napoli, oggi 40enne ma ancora protagonista, stavolta con le parole. Il retroscena lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, svelando una confidenza tra due connazionali: Gargano e Darwin Nuñez, obiettivo principale di mercato del club azzurro. Un dialogo avvenuto circa una settimana fa, come ha riferito l’ex numero 23 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Una trattativa non semplice, considerando i 75 milioni di euro più 25 di bonus versati nel 2022 dal Liverpool al Benfica per il centravanti. Ma gli indizi si sommano: come riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per verificare i margini economici dell’operazione, mentre il giocatore avrebbe già dato il suo assenso all’approdo in azzurro.

Ramadani in regia, Manna al lavoro

A fare da intermediario è Fali Ramadani, agente di lungo corso che conosce bene l’ambiente partenopeo (fu rappresentante anche di Koulibaly) e oggi cura gli interessi sia di Nuñez sia di Federico Chiesa. Secondo quanto ricostruisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Ramadani è atteso a Milano e già nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti. Le basi sono state gettate nei colloqui esplorativi delle settimane scorse, ora il discorso ha assunto toni concreti, anche grazie all’apertura del giocatore.

Proprio ieri, l’attaccante uruguaiano ha compiuto 26 anni, come Lionel Messi (anche se di classe 1987), e ha ricevuto anche gli auguri di Gargano: «Il calore dei napoletani gli farebbe molto bene – ha detto –. Ho parlato con lui e spero davvero arrivi. Il Napoli con De Bruyne e Nuñez farebbe un salto di qualità. Conte è la scelta giusta per valorizzare tutti. Anche se Darwin non dovesse arrivare, resterò sempre tifoso del Napoli».

Gargano tornerà simbolicamente in campo il 5 luglio a Bratislava, in occasione dell’addio al calcio di Marek Hamsik. «Devo andare per forza», ha detto ridendo l’ex mediano, diventato oggi anche ottimo cognato dello slovacco.

Lucca e le uscite: occhi su Juanlu

Parallelamente, il Napoli continua a valutare alternative meno onerose per l’attacco. Come riporta sempre Mandarini sul Corriere dello Sport, resta viva l’opzione Lorenzo Lucca, 24 anni, attualmente all’Udinese, con costi più accessibili. Sul fronte uscite, invece, Giovanni Simeone piace in Liga al Siviglia ma anche al Pisa, club che potrebbe rientrare nell’operazione per portare Juanlu in azzurro.