Corriere dello Sport: “Nella griglia Napoli, Beukema è in pole”

È il difensore olandese Sam Beukema il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino del Napoli. Lo conferma Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, spiegando come il dialogo con il Bologna sia aperto e articolato, includendo anche l’esterno svizzero Ndoye. Due trattative parallele, ma collegate, che il direttore sportivo Manna sta portando avanti con diplomazia e pazienza, nella speranza di limare le distanze ancora presenti tra domanda e offerta.

Per entrambi i giocatori, il nodo è la valutazione: la richiesta del Bologna oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal club partenopeo. Secondo quanto riportato ancora da Tarantino sul Corriere dello Sport, sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni. Nel frattempo, Beukema ha già dato il proprio assenso al trasferimento e sarebbe felice di vestire l’azzurro per disputare la Champions League.

Scelto da Manna, stimato da Conte

L’accordo con il giocatore c’è. Beukema attende, informato dal proprio entourage, ma senza pressioni sul Bologna. Il difensore, reduce da 47 presenze stagionali (di cui 8 in Champions), è considerato dal Napoli il profilo ideale per affiancare Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e il giovane Marianucci, neoarrivato dall’Empoli. Con la partenza di Rafa Marin verso il Villarreal, la rosa di centrali dovrà essere ampia e solida, anche per affrontare le quattro competizioni stagionali.

Fabio Tarantino del Corriere dello Sport descrive Beukema come un leader silenzioso: fisico, strutturato, tatticamente intelligente e abile nell’impostazione. Il profilo perfetto, insomma, per i piani di Antonio Conte, che vuole difensori affidabili e pronti alla battaglia, in un’annata con ritmi serrati e pochi spazi per il turnover.

Skriniar, ipotesi fredda. Pressing anche per Juanlu

Beukema rimane la prima scelta, ma nel caso non si chiudesse con il Bologna, il Napoli tiene monitorata anche l’eventuale pista Milan Skriniar, in uscita dal PSG. L’ex Inter, allenato da Conte nella stagione dello Scudetto, ha però 30 anni e un ingaggio pesante: motivi per cui, come sottolinea Tarantino sul Corriere dello Sport, il club al momento non è caldo su questa opzione.

Parallelamente prosegue il duello con il Siviglia per Juanlu Sanchez, 21enne terzino destro dell’Under 21 spagnola. Qui, l’elemento di scambio potrebbe essere Giovanni Simeone, che piace agli andalusi e potrebbe rientrare nell’affare per sbloccare la trattativa.