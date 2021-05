Fiorentina-Napoli i convocati di Gattuso: Koulibaly e Maksimovic assenti

Fiorentina-Napoli è in programma domenica 16 maggio nel palcoscenico dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 12.30.La SSc Napoli, attraverso il sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati da Gennaro Gattuso. Assente Koulibaly ancora alle prese con una distrazione muscolare. Assenti anche Maksimovic, ancora positivo al COVID, e Lobotka reduce dall’operazione chirurgica alle tonsille .

Il calcio Napoli ha anche ufficializzato che i tamponi fatti alla squadra hannoi dato tutti essito negativo.

FIORENTINA-NAPOLI: I CONVOCATI DI GATTUSO

Ecco la lista completa dei convocati di Gattuso: ”

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), Labriola (61), D’Agostino (56)”.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Napoli dovrebbe sfidare la Fiorentina col classico 4-2-3-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Hysaj esterni, Manolas e Rrahamani in mezzo. Fabian Ruiz e Demme in mezzo, Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. In panchina Mertens.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

FIORENTINA-NAPOLI: CANALE TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida tra Fiorentina e Napoli. La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Con l’app DAZN gli utenti potranno guardare in diretta streaming Fiorentina-Napoli anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

