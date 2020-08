Fedele su Osimhen: “Non vale quanto è stato speso, vi spiego perché”

Enrico Fedele parla di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Marte. L’ex dirigente del Parma analizza l’operazione tra Napoli e Lille.

Victor Osimhen, secondo Enrico Fedele non vale “i soldi spesi dal Napoli” lo dice a Radio Marte. Entrando nel merito della trattativa l’ex dirigente dice: “Karnezis vale praticamente zero, ma l’inserimento di altri tre calciatori nella trattativa hanno permesso di far salire le contropartite tecniche in favore del Lille e trenta milioni di euro“. Ma l’operazione è molto complessa, anche per questo è servito tempo per chiudere il tutto. “Il Napoli ha preso Osimhen, ma farà almeno centocinquanta milioni di euro con le uscite di Allan, Milik, Koulibaly, Llorente, Hysaj e Lozano. Questo – dice Fedele – avrà delle prestazioni enormi a livello di bilancio“.

Fedele su Osimhen aggiunge: “L‘operazione in bilancio viene scritta per 80 milioni di euro, ma in realtà non saranno più di 50-55. L’affare è ben fatto ma bisogna dire che il valore reale del calciatore non è di 50-60 milioni di euro. Osimhen non ha ancora dimostrato di essere un vero bomber. Certo ha delle qualità, ma per ora non ha dimostrato ancora nulla“.