Fedele: “Lobotka? Il playmaker dell’Inghilterra è superiore. Dal Marocco prenderei due talenti”

Enrico Fedele ritiene che il playmaker dell’Inghilterra è superiore a Lobotka mentre dal Marocco prenderebbe due calciatori

Enrico Fedele punta la propria attenzione sul reparto dei centrocampisti. Nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live – Forza Napoli Sempre, l’ex dirigente del Parma dichiara. “Stanislav Lobotka è un calciatore unico: non ce ne sono come lui, in giro per l’Europa? Non è così. Lobotka serve al Napoli come un fusibile: è bravo a cucire, ma ce ne stanno tanti, come lui. Ad esempio, ho visto un grande centrocampista nell’Inghilterra: si chiama Declan Rice ed ha un’intelligenza tattica incredibile, superiore. Lobotka, invece, per fare quel ruolo, a volte, tiene troppo la palla, quando dovrebbe smistarla in maniera più veloce”.

Fedele è rimasto colpito da due talenti del Marocco

Fedele ha poi proseguito: “Sofyan Amrabat protagonista col Marocco? E’ un giocatore diverso. Il Napoli si era interessato a lui, ma non è un regista alla Lobotka: è un vero centrocampista di conquista della palla, si fa sentire e rincorre, raddoppia. Non è eccelso, non fa passaggi illuminanti, però è molto più forte sul piano fisico, se lo paragoniamo allo slovacco Il Marocco ha altri due giocatori forti, ottimi e che prenderei: uno è Azzedine Ounahi, davvero bravo. L’altro è il numero 7 (Hakim Ziyech)“.