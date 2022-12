De Maggio: “Zaniolo e Frattesi: ecco tutta la verità. Demme? Deciderà lui”

Valter De Maggio rivela tutta le verità su Zaniolo e Frattesi mentre sarà Demme a decidere del suo futuro

Le antenne del calciomercato del Napoli sono sempre dritte verso possibili rinforzi. Diversi sono i rumors che si fanno attorno al club partenopeo, tra alcuni acquisti e cessioni che potrebbero modificare l’attuale rosa azzurra. Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi sono i nomi più gettonati per un eventuale arrivo all’ombra del Vesuvio mentre Diego Demme è l’unico indiziato ad andare via. Ne ha parlato Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Zaniolo al Napoli? Da quanto mi risulta non c’è una vera e propria trattativa per l’approdo del calciatore alla corte di De Laurentiis”.

Valter De Maggio dichiara che sarà Diego Demme a deciderà per il suo futuro

Valter De Maggio ha poi proseguito: “Diego Demme interessa alla Salernitana, ma la decisione finale spetterà al tedesco. Il centrocampista dovrà valutare se restare al Napoli oppure approdare in un nuovo club”.

Infine sul futuro: “Frattesi al Napoli? Sarebbe un grandissimo colpo per la società azzurra. Nessuno può dubitare sulle qualità dell’attuale calciatore del Sassuolo. Farebbe bene sicuramente bene anche in una squadra forte come quella partenopea”.