“Fabian Ruiz è un giocatore del PSG, accordo trovato”

Fabian Ruiz è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG, lo dice Ciro Venerato della Rai. Il club francese lo pagherà 25 milioni di euro. La società transalpina sta sfoltendo la rosa ma contestualmente compra anche nuovi giocatori per Galtier. Oramai da tempo si parla di un passaggio di Fabian al PSG, ma ora l’accordo è stato trovato.

Ciro Venerato dà anche in dettagli del trasferimento di Fabian Ruiz al PSG: “Il club francese lo pagherà in totale 25 milioni di euro, di cui 22 milioni di parte fissa e 3 milioni variabili. Possiamo dire che i dirigenti dei due club hanno trovato l’accordo totale e sono pronto a concludere l’affare. Praticamente da lunedì lo spagnolo si trasferirà alla corte di Galtier“. In casa azzurra tiene ancora banco la questione legata a Cristiano Ronaldo, un nome che è sempre di estrema attualità. Ne ha parlato anche Spalletti in conferenza stampa. A lavorare a questo nome è soprattutto Jorge Mendes che sta convincendo il presidente del Napoli a portare a conclusione l’affare. Non va dimenticato che Mendes è anche il manager di Keylor Navas e potrebbe fare chiudere una doppia operazione al Napoli molto importante, non solo sotto il profilo tecnico ma anche dell’esperienza e dell’immagine.