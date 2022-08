Manchester United, ten Hag: “Voglio che Rolando resti”

L’allenatore del Manchester United parla di Cristiano Ronaldo e dice di volere la permanenza del portoghese al Manchester United. Che sia strategia i verità, visto che la trattativa per la sua cessione è veramente complicata, le sue parole sono sicuramente in controtendenza con quanto è stato detto dallo stesso tecnico negli ultimi giorni.

Tmw ha raccolto le parole di ten Hag che ha detto: “Voglio che resti, programmiamo il futuro insieme a lui. Sono contento degli attaccanti che ho attualmente a disposizione“. Cristiano Ronaldo al Napoli è una delle operazioni più discusse di questo calciomercato, con buona parte della tifoseria azzurra che non vorrebbe il calciatore, anche perché il suo arrivo è legato all’addio di Osimhen. Proprio il calciatore nigeriano oggi è apparso carico suo social. Anche Spalletti ha parlato di Ronaldo, lasciando una porta aperta anche per la cessione di Osimhen, specificando che un giocatore come lui è ovvio che abbia molto mercato. La trattativa resta molto complicata anche perché il giocatore non vuole rinunciare al suo stipendio da 23 milioni di euro. L’affare si potrebbe concludere solo qualora il Manchester United decidesse di pagare quasi per intero l’ingaggio del fuoriclasse portoghese. A fare pressing per chiudere l’operazione, però, c’è il super manager Jorge Mendes.