Europa League – Granada-Napoli Live: streaming, formazioni e cronaca

Granada-Napoli Live streaming, le formazioni e la cronaca minuto per minuto del match di Europa League in tempo reale.

Guarda Granada-Napoli in streaming. La partita di Europa League dello stadio Los Carmenes è valida per l’andata dei Sedicesimi di Europa League, il ritorno si giocherà a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Gennaro Gattuso per il match deve fare a meno di ben 9 calciatori, tra cui Lozano, Koulibaly, Manolas e Demme. Non sta molto meglio la formazione spagnola allenata da Diego Martinez Pesa che pure deve rinunciare a ben sette calciatori della sua rosa. Non sarà una partita semplice per gli uomini di Gattuso, che vogliono cercare di andare avanti nella competizione europea nonostante le tante difficoltà di formazione. La formazione spagnola si vuole giocare le sue carte, puntando sulle armi della compattezza tattica. Il Napoli può fare pochi cambi tra difesa e attacco e lancia di nuovo Osimhen titolare, anche il fratello del calciatore ha avuto da ridire sul modo in cui viene utilizzato l’attaccante.

Granada-Napoli: le formazioni ufficiali

Granada(4-3-3): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy, Molina. All. Martinez Penas.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Gli aggiornamenti in live streaming di Granada-Napoli offrono la possibilità di guardare il match comodamente da smartphone, pc e smart tv. Basta avere una connessione internet, poi sarà possibile guardare la partita di Europa League in qualsiasi posto si vuole, anche da mobile.