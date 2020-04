Euronews celebra Napoli e la Campania: “Così si affronta l’emergenza”

Il canale televisivo internazionale Euronews celebra Napoli e la Campania e la costruzione dell’ospedale da campo modulare presso l’Ospedale del Mare.

Dopo Sky Uk che ha parlato del Cotugno e delle sue eccellenze, anche Euronews esalta Napoli e la Campania e la capacità di fronteggiare l’emergenza coronavirus. In Campania i dati del contagio sono rimasti sempre contenuti, anche grazie alle misure di contenimento scattate quando al Nord il virus stava già facendo molti danni.

Nel servizio televisivo, postato anche dal governatore Vincenzo De Luca sulla sua pagina personale, si parla di come la Campania sia riuscita a battere la burocrazia, che in un primo tempo aveva frenato il progetto dell’ospedale modulare. “Quando i numeri del contagio risparmiavano la Regione, il 18 Marzo è stata bandita già la gara per la costruzione di tre ospedali da campo in Campania: a Napoli, Caserta ed a Salerno“.

EURONEWS: NAPOLI COME WUHAN PER LA COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE

Ad essere celebrata è soprattutto la capacità di rispettare i tempi e di andare veloce per la costruzione dell’ospedale modulare. Euronews sottolinea come Napoli si sia messo sullo stesso piano di Wuhan che solo qualche settimana fa veniva celebrata per la celere costruzione degli ospedali da campo. “Diciotto giorni fa veniva fatti gli ordini per respiratori e materiali per la terapia intensiva, oggi è già tutto arrivato e dopo il primo giorno di lavoro si parla già di anticipo sulla consegna“.

Insomma è la dimostrazione che l’impegno profuso sta dando i suoi risultanti, tanto da parlare di lungimiranza perché nel caso di Napoli e la Campania la rianimazione non servirà a fronteggiare un’emergenza come quella del Nord, ma sicuramente i posti di terapia intensiva saranno fondamentali per alleggerire il carico di lavoro degli ospedali anche nei mesi a venire. Ancora una volta l’eccellenza napoletana è emersa, ancora una volta sono i media internazionali a parlarne.