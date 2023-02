L’Eintracht come il Sassuolo: Vietate sciarpe azzurre. Risposta da applausi dei tifosi napoletani

Eintracht Francoforte- Napoli migliaia di tifosi partenopei in Germania, scatta l’allarme scontri a causa della rivalità tra le tifoserie.

Eintracht Francoforte- Napoli. La magia della Champions League sta per tornare, con un evento atteso da tutti i tifosi napoletani. Il Napoli deve vincere per continuare a volare ed entrare per la prima volta nella sua storia a quarti di finale.

Il settore ospiti della Commerzbank-Arena è tutto esaurito da tempo, con soli 2700 biglietti venduti per questa sezione. Tanti ne sono stati messi in vendita e sono andati tutti esauriti in poco tempo. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi, poiché migliaia di napoletani emigrati e residenti in Nord-Europa arriveranno da tutta la Germania per occupare tutti i settori dello stadio.

L’EINTRACTH VIETA LE SCIARPE AZZURRE

Francoforte è una delle città europee che ospita più napoletani, dunque lo stadio sarà comunque pieno di appassionati tifosi azzurri che sosterranno la squadra del loro cuore.

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, la partita di domani sera viene considerata ad altissimo rischio di scontri per via dei gemellaggi incrociati che rendono gli ultrà di Napoli ed Eintracht “rivali”. I vigili del fuoco di Francoforte hanno deciso di vietare le tradizionali coreografie fatte di fumogeni in curva prima del match per evitare qualsiasi problema.

Il club tedesco, come il Sassuolo ha vietato ai tifosi ospiti di indossare sciarpe e vessilli azzurri. Come accaduto al Mapei stadium, un’onda azzurra è pronta ad invadere anche l’impianto di Francoforte Ed è polemica in Germania, ma la sicurezza dei tifosi è la priorità.

Mentre i controlli serrati si intensificano per i tremila sostenitori del Napoli attesi a Francoforte già da questo primo pomeriggio, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è concentrato sulla partita. Per arrivare tra le prime 8 squadre della Champions più ricca della storia, vuole un Napoli che domani sera non faccia calcoli e giochi per l’unica cosa che ha dimostrato di saper fare: vincere. Non vuole che la sua squadra si senta favorita, poiché sarebbe un grosso errore di presunzione. La squadra potrebbe commettere degli errori, e Spalletti vuole evitare questo a tutti i costi.