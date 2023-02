Sassuolo-Napoli: presenti intermediari per vendere Osimhen, tutti pazzi per il nigeriano

Ultime novità di calciomercato su Victor Osimhen, al Mapei Stadium durante Sassuolo-Napoli c’erano intermediari di Chelsea e Atletico Madrid.

Il giocatore piace moltissimo già da prima che cominciasse a segnare a raffica, ma ora Osimhen sta siglando gol con una regolarità incredibile. Il giocatore nigeriano è arrivato a 18 gol stagionale ed in Sassuolo-Napoli ha messo a segno una rete che è qualcosa di incredibile, ma dimostra anche quanto sia in fiducia a livello psicologico. Quel tiro preso di prepotenza, di forza e rabbia, è la dimostrazione che Osimhen è in un momento di forma generale stratosferico.

Calciomercato: tutti vogliono Osimhen

Ovviamente queste prestazioni vengono registrate anche dai top club europei. Come fa sapere Il Mattino in Sassuolo-Napoli erano presenti anche degli intermediari per visionari e vendere Osimhen.

A Reggio Emilia c’erano intermediari di Chelsea e Atletico Madrid. Dell’interesse della squadra inglese si sapeva già da tempo, il proprietario Todd Boehly sembra pronto a fare follie per avere Osimhen al Chelsea. Mentre l’interesse del club spagnolo di papà Simeone è una novità assoluta.

Recentemente De Laurentiis ha detto di non voler vendere Osimhen, anche perché non ha necessità di farlo. È chiaro che dinanzi ad una offerta di oltre 150 milioni di euro, qualsiasi club si siederebbe almeno al tavolo delle trattative.