Napoli con l’Eintracht Osimhen ci sarà: Arriva una grande notizia

Napoli-Eintracht, Victor Osimhen sarà in campo in coppia con Kavra per conquistare il sogno europeo.

Osimhen spegne le paure: «Sto bene e a Francoforte ci sarò». Dopo aver superato i controlli medici ieri, il bomber Victor Osimhen ha scongiurato i problemi fisici che avevano preoccupato la squadra e i tifosi del Napoli in vista dell’incontro di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Con soltanto un gol all’attivo nella competizione, Osimhen ha segnato 18 gol in totale in questa stagione, dimostrando di essere un attaccante di grande talento. Tuttavia, non ha mai voluto calciare i rigori, dimostrando la sua lealtà e la sua passione per il gioco di squadra.

Il calciatore ha rassicurato i fan sulla sua forma fisica attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, in cui ha affermato di essere al meglio e pronto per la sfida contro l’Eintracht. Non c’è quindi nulla che possa preoccupare i tifosi del Napoli, che possono contare sulla presenza dell’attaccante in campo.

Osimhen ha dimostrato di avere un grande punto di forza nel suo gioco, ma anche un punto debole: non può correre e rincorrere qualsiasi cosa su un campo di calcio. Deve anche capire che qualche volta si può anche restare a osservare..Dietro ogni numero c’è sempre una storia, e il fatto che Osimhen abbia segnato 18 gol senza calciare rigori ha un fascino misterioso, come se fosse un’entità soprannaturale.

Il calciatore è pronto a rientrare in campo nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, dopo aver saltato gran parte della fase a gironi a causa di un infortunio. Sarà lui il titolare contro l’Eintracht, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria abilità. Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà presente all’incontro, poiché in queste occasioni non vuole mancare.