Dybala-Napoli, contatto tra l’agente e Giuntoli, si pensa al grande colpo

CALCIOMERCATO NAPOLI. DYBALA-NAPOLI. Il Napoli pensa al grande colpo per la stagione 2022-2023. Il club partenopeo lavora sotto banco per una trattativa che farebbe felice milioni di tifosi e darebbe tutt’altro senso alla campagna abbonamenti che dovrebbe iniziare a breve. Secondo i rumors c’è stato un contatto tra l’agente di Paulo Dybala ed il Napoli, indiscrezioni rivelano che De Laurentiis va avanti con la trattativa. Giuntoli pare abbia contattato il procuratore del fuoriclasse argentino Antun che gli ha comunicato la possibilità che Dybala abbassi le proprie pretese per l’ingaggio che resta comunque alto, tra 5-6 milioni di euro. Eppure il Napoli, sfoltendo la rosa con Insigne, Ghoulam, Malcuit e Mertens, ha liberato spazio salariale e ci sta pensando seriamente. Può essere questo il colpo a sorpresa prima della campagna abbonamenti?