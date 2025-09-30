Dramma Buongiorno: STAGIONE FINITA | I medici del Napoli non hanno capito niente
Un’altra stagione da dimenticare per il difensore del Napoli: terminata in anticipo anche questa annata. Le ultime.
Alessandro Buongiorno ha preso parte al big match di San Siro contro il Milan. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore qualche giorno fa hanno infatti evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Una diagnosi che pesa come un macigno: l’ex Torino sarà costretto a fermarsi, saltando anche l’attesa sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Un inizio di stagione tutto in salita: ma occhio anche al futuro.
Il centrale di Antonio Conte era già reduce da un’estate complicata, segnata dall’intervento per risolvere la pubalgia. Dopo un recupero graduale e appena 200 minuti giocati in campionato, il nuovo stop obbliga lo staff tecnico a rivedere i piani. L’unica consolazione per Conte arriva dal recupero di Rrahmani.
L’assenza di Buongiorno, però, resta un colpo durissimo. In estate il Napoli ha puntato forte su di lui, vedendolo come il perno su cui ricostruire il reparto arretrato. Ma a poche giornate dall’inizio del campionato la sua stagione è già praticamente a rischio. Nessuno se lo sarebbe potuto mai aspettare.
Troppi intoppi in troppo poco tempo, tra ricadute e diagnosi che non hanno convinto tifosi e addetti ai lavori. L’amarezza è evidente: in casa Napoli si parla già di stagione compromessa per Buongiorno, un’ipotesi che rischia di trasformarsi in certezza se il recupero dovesse allungarsi oltre la sosta.
Conte chiamato a trovare soluzioni
Dopo la batosta contro il Milan e una difesa che non ha brillato soprattutto nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. si attendono novità da parte di Antonio Conte. Il mister dei partenopei dovrà inventarsi una nuova strategia difensiva per evitare di perdere il treno delle prime posizioni.
Serviranno prestazioni solide, senza sbavature, per dimostrare che l’assenza di Buongiorno non spezzerà l’equilibrio della squadra campione d’Italia in carica. Ma le notizie che arrivano dalla Campania di certo non sembrano rassicurare i tifosi azzurri che tremano vista la diagnosi.
Il parere dell’esperto
A destabilizzare l’ambiente azzurro, a partire dal patron De Laurentiis passando per il tecnico Conte, il ds Manna e tutti i tifosi, ci sono state le parole rilasciate a Kiss Kiss Napoli da parte di Enrico Castellacci. L’ex medico della Nazionale di calcio italiana ha voluto dire la sua in merito alla condizione fisica di Buongiorno.
Nello specifico, Castellacci, si è soffermato sul resto della stagione che dovrà disputare il centrale ex Torino e ha detto: “Prepariamoci a recidive per Buongiorno”. Questo per l’ex medico azzurro significa che con ogni probabilità l’annata del classe ’99 sarà flagellata da possibili ricadute.