Ok, ora puoi tornare in nazionale: arriva la chiamata tanto attesa di Gattuso | Ci trascinerà al Mondiale 2026
Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha deciso di richiamare in Nazionale un giocatore in grado di trascinare gli azzurri ai Mondiali.
Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso è alquanto ottimista. In vista dei prossimi impegni della propria squadra, infatti, potrà contare con ogni probabilità su un giocatore che sin qui era stato escluso dal giro della Selezione maggiore viste le prestazioni sotto tono.
Si tratta di un calciatore che in passato ha fatto la differenza con la maglia azzurra e, adesso, dopo tanto tempo potrebbe ritrovarlo. Questo perché si è nuovamente reso protagonista all’interno di un progetto ambizioso che, di fatto, lo sta rilanciando. Una grande opportunità sia per il giocatore sia per Gattuso.
In seguito alla gestione non positiva di Luciano Spalletti, terminata all’indomani della sfida con la Moldavia vinta per 2-0, è subentrato l’ex tecnico di Milan, Napoli e Palermo tra le altre squadre.
Un percorso sin da subito in salita per Gattuso che ha dovuto e che dovrà ricostruire sulle macerie di una Nazionale ferita. Non sarà semplice a partire già dalle qualificazioni ai Mondiali che l’Italia sta affrontando.
La nuova gestione
Il mancato approdo a due Mondiali di fila di certo ha pesato e non poco sull’umore delle nuove generazioni e di tutti i tifosi azzurri. E il timore di un mancato approdo alla manifestazione internazionale che si terrà il prossimo anno, è emerso dopo la sconfitta sonora per 3-0 contro la Norvegia di Haaland.
Un segnale chiaro che ha portato alla decisione di puntare su un tecnico di polso come Gattuso. Adesso, lo stesso ct, è pronto a reintegrare un pupillo della gestione Mancini, uno di quei giocatori che, nel 2021, portò l’Italia sul tetto d’Europa trionfando a Wembley contro l’Inghilterra di Southgate.
Ritorno al passato
Per l’Italia si tratterebbe di un vero e proprio ritorno al passato. Gattuso infatti potrebbe decidere di portare con sé, già a partire dai prossimi impegni con Estonia e Israele, un calciatore amato in patria, specialmente per quanto fatto vedere con la maglia azzurra e per l’attaccamento dimostrato.
Stiamo parlando dell’ex Juventus Federico Chiesa. Il classe 1997 sin qui, ha disputato ben 51 gare con la casacca della Nazionale maggiore mettendo a segno 7 gol. Alcuni pesantissimi: vedasi quelli dell’Europeo che si è disputato nel 2021. Quest’anno ha iniziato al meglio la stagione con il Liverpool andando anche a segno e scalando le gerarchie. Non gioca in Nazionale da giugno 2024 e presto potrebbe essere richiamato in causa da Gattuso.