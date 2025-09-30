Parte la rivoluzione Contiana: il Napoli cambia modulo | Pronte esclusioni eccellenti

Antonio Conte è pronto a dare una svolta alla propria squadra. Il tecnico dei partenopei attuerà una rivoluzione.

Il Napoli ha subito una pesante battuta d’arresto a San Siro contro il Milan, perdendo 2-1 in un match in cui non è mai riuscito a invertire la rotta. I rossoneri sono stati più cinici, hanno sfruttato bene le occasioni e controllato meglio nei momenti decisivi. Per Conte è arrivato il segnale che qualcosa non funziona come dovrebbe.

Il ko ha accelerato i piani di cambiamento. Conte sta seriamente valutando di cambiare il proprio modulo in vista delle prossime gare. L’idea è di isolare meno la difesa e dare più solidità, specie quando si perde palla. Serve un Napoli più equilibrato, che non dipenda da singoli ma che funzioni come unità.

Alcune pedine finora centrali rischiano di essere meno protagoniste: chi ha mostrato meno continuità o non è riuscito a incidere nella partita contro il Milan potrebbe vedersi più spesso in panchina. I cambi di modulo offriranno spazio a chi ha dimostrato di adattarsi, mentre chi non ha risposto presente si troverà indietro nella rotazione.

In difesa, l’emergenza resta: con Buongiorno infortunato, Juan Jesus e Rrahmani (non al meglio ancora) saranno fondamentali come coppia centrale. Serve che questi reparti rispondano col massimo, anche perché le errori individuali e i cali di attenzione sono costati caro.

Rivoluzione

A centrocampo e in attacco, Conte chiede più aggressività nel recupero palla e maggiore determinazione nell’ultimo passaggio. Serviranno soluzioni diverse per innescare l’attaccante di riferimento (Hojlund o in alternativa Lucca) e sfruttare i movimenti degli esterni come forcing.

Ora il Napoli è chiamato a reagire subito: il calendario non concede pause e le prossime partite pesano tanto. Sarà rivoluzione, altrimenti la classifica potrà subire contraccolpi in caso di ulteriori arresti. Già dalla prossima gara di Champions potrebbero esserci novità.

Il nuovo schieramento

La squadra ha faticato a trovare fluidità in attacco, mostrando limiti nella costruzione delle azioni e nella finalizzazione. La partita ha evidenziato alcune difficoltà tattiche e l’assenza di brillantezza dei giocatori chiave. Il risultato sul campo riflette un Napoli incapace di imporsi contro un avversario ben organizzato.

Si ipotizza un possibile cambio di modulo per aumentare incisività offensiva, con Lucca e Hojlund in attacco e De Bruyne come trequartista. Questo assetto potrebbe far rifiatare alcuni elementi e modificare l’equilibrio della squadra. In questa configurazione, a rischiare la panchina potrebbe essere Politano, lasciando spazio ad alternative tattiche. La scelta del tecnico appare mirata a trovare soluzioni più efficaci in avanti.