Di Marzio: “La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. Ecco di chi si tratta”

Secondo Gianluca Di Marzio la Salernitana ha individuato il nuovo allenatore, le parti lavorano per trovare un accordo.

La Salernitana è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Davide Nicola, a seguito della sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. Secondo l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, la prima scelta per sostituire Nicola è Roberto D’Aversa. Di Marzio ha dichiarato che la dirigenza della Salernitana sta avendo dei contatti per capire se si può trovare un’intesa con l’ex allenatore del Parma.

Tuttavia, se la trattativa dovesse fallire, la Salernitana potrebbe considerare altri profili, tra cui Eusebio Di Francesco, che ha già lavorato con il ds dei campani, De Sanctis, a Roma. Nonostante ciò, D’Aversa rimane il profilo ideale per la dirigenza della Salernitana.

La società vorrebbe disputare il prossimo match di sabato, molto importante e sentito in casa granata, con il nuovo tecnico in panchina per avere maggiori possibilità di successo. La Salernitana sta lavorando per trovare la soluzione migliore per ripartire e migliorare le prestazioni della squadra.

Di Marzio sul nuovo allenatore della Salernitana

“La prima scelta della Salernitana per sostituire Nicola, esonerato dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, rimane quella di Roberto D’Aversa, come detto nelle scorse ore.

In giornata contatti per capire se si può trovare l’intesa. Se la trattativa dovesse andare male con l’ex Parma, si virerebbe su altri profili. In lista anche Eusebio Di Francesco, che ha già lavorato a Roma con il ds dei campani De Sanctis. Ma D’Aversa al momento rimane il profilo ideale per la dirigenza della Salernitana”.

