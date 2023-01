Corbo: “Venerdi tutti tifavano Juve ora invece danno consigli al Napoli. Quanta ipocrisia nel calcio”

Antonio Corbo ha criticato il calcio italiano: “Fino a venerdì mattina erano tutti lì a sperare che la Juventus riaprisse il campionato”.

Il giornalista Antonio Corbo ha recentemente discusso sui temi attuali della squadra azzurra del Napoli e del calcio italiano in generale ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista espresso la propria fiducia nell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e ha criticato l’ipocrisia del mondo del calcio italiano.

Secondo Corbo, il Napoli non è una squadra qualsiasi. l’editorialista di Repubblica sostiene che la squadra azzurra è entrata nella storia contemporanea del calcio perché è una combinazione perfetta di elementi, incastonati in un 4-3-3 fluido di evoluzione sicura che ricorda molto quello di Vinicio e di Radice. Corbo sottolinea che il Napoli non è solo una squadra di calcio, ma un vero e proprio brand, un’icona della città di Napoli e della sua cultura.

Il giornalista ha inoltre criticato l’atteggiamento del mondo del calcio italiano nei confronti del Napoli. Secondo lui, fino a venerdì mattina tutti speravano che la Juventus riaprisse il campionato, accreditando la squadra di Allegri per le 8 vittorie consecutive. Tut-ti in Italia a fare il tifo perchè la Juve potesse battere il Napoli. Finita la partita, l’Italia del calcio, che vuole sempre stare col vincitore, ha cambiato versione e ha cominciato a dare consigli al Napoli.

Corbo ha inoltre affermato che la vera sfida per il Napoli non è solo vincere le partite, ma anche dimostrare di essere una squadra di livello internazionale. Egli sottolinea che il Napoli ha tutte le carte in regola per farlo, ma ha bisogno di continuità e di una mentalità vincente.

In generale, il giornalista ha espresso la propria fiducia nel Napoli e nella sua capacità di competere a livello internazionale. Egli sottolinea che la squadra azzurra ha tutte le carte in regola per farlo, ma ha bisogno di continuare a lavorare duro e di avere una mentalità vincente. Corbo crede che con questi ingredienti il Napoli può diventare una delle squadre più forti al mondo e un’icona della città di Napoli e della sua cultura.

Le parole di Corbo sul Napoli

“Fortunatamente a Napoli non si parla più del portiere che dev’essere bravo con i piedi. Io seguo la linea Ancelotti che una volta mi disse: ‘il portiere deve saper parare e Meret è un gioiellino’. Mi fido dell’allenatore più vincente al mondo. L’Italia del calcio è molto ipocrita: fino a venerdì mattina erano tutti lì a sperare che la Juventus riaprisse il campionato, accreditando la squadra di Allegri per le 8 vittorie consecutive. Tutti in Italia a fare il tifo perchè la Juve potesse battere il Napoli.

Finita la partita, l’Italia del calcio, che vuole sempre stare col vincitore, ha cambiato versione e ha cominciato a dare consigli al Napoli. La verità è che nessuno di questi signori ha capito il Napoli. Quella azzurra non è una squadra qualsiasi. Il Napoli è entrato nella storia contemporanea del calcio perchè è una combinazione perfetta di elementi, incastonati in un 4-3-3 fluido di evoluzione sicura che ricorda molto quello di Vinicio e di Radice”.