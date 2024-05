Di Lorenzo alla Juventus? Conte sfida i bianconeri: vuole farlo rimanere al Napoli

Antonio Conte sfida la Juventus per trattenere Di Lorenzo al Napoli. Il futuro del capitano azzurro è incerto.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo è già in fermento e i riflettori si accendono sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, il difensore azzurro che potrebbe lasciare il Napoli per un’ambiziosa destinazione bianconera. Secondo le recenti indiscrezioni raccolte da RAI News, il giocatore e il suo agente hanno già stretto un accordo verbale con la Juventus per un contratto di cinque anni. Ma l’ormai nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, non sembra intenzionato a cedere il proprio capitano senza combattere.

Il portale dell’emittente di stato riporta le parole di Ciro Venerato, esperto di mercato, il quale sottolinea il desiderio di Conte di trattenere Di Lorenzo nel Napoli, considerandolo un elemento apicale nel suo progetto tecnico. “Conte avrà più di una grana da sistemare dopo la devastante stagione precedente”, si legge sul portale di RAI News. “Antonio è convinto di bloccare Di Lorenzo, ma il calciatore e il suo agente hanno già un accordo verbale con la Juve e intendono rispettarlo”.

Il nuovo corso del Napoli, guidato da Antonio Conte e con l’apporto di Gabriele Oriali, neo team manager della squadra partenopea, punta a mantenere intatti i propri assetti chiave. Tuttavia, il destino di Di Lorenzo rimane incerto, con la Juventus pronta a sfruttare l’accordo preesistente per assicurarsi le sue prestazioni.

Il braccio di ferro tra Napoli e Juventus per il futuro di Di Lorenzo si preannuncia quindi serrato, con Conte determinato a far valere le sue ragioni e a trattenere il giocatore nell’ambito del suo progetto. Resta da vedere quale sarà l’esito di questa sfida, che promette scintille sul mercato estivo e che potrebbe influenzare in modo significativo il destino di entrambe le squadre nella prossima stagione calcistica.