Del Genio: “Ho un idea sul mercato del Napoli, spero di essere smentito”

Paolo Del Genio parla del mercato del Napoli. Il giornalista espone la sua idea sulle manovre degli azzurri e sulle commissioni richieste dagli agenti.







Il Napoli continua a lavorare sul mercato. In primis le cessioni: Verdi, Tonelli e Hysaj, i possibili sacrificati. Poi si penserà agli arrivi, sfumato Pèpè gli azzurri stanno cercando di stringere per Icardi e James Rodriguez.

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e di Tele A, ha spiegato il suo pensiero sul calciomercato del Napoli:

“Le commissioni agli agenti sono una vera e propria schifezza che andrebbe severamente perseguita. Detto questo il Napoli non può non sapere che le regole, le brutte regole, del gioco a certi livelli sono queste. Adesso speriamo che si riescano a trovare i calciatori giusti al più presto per completare l’organico“.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto: “Resto dell’idea però, finora confermata spero alla fine smentita, che il Napoli si è lanciato in un mercato troppo complesso per i suoi parametri, per le sue risorse e per il suo modus operandi“.