Hysaj, Verdi e Tonelli, il Napoli vuole piazzare gli esuberi. La situazione

Hysaj, Verdi e Tonelli. Il Napoli lavora per sistemare gli esuberi. Il ricavato sarà reinvestito nelle trattative importanti.







Un supporto al mercato del Napoli può arrivare dalle cessioni: per Verdi è sfida Sampdoria Torino. Il club di Ferrero dovrebbe fare dei movimenti in uscita per realizzare l’assalto, il Toro, dopo la vittoria in Europa League, la prossima settimana dovrebbe alzare l’offerta per convincere De Laurentiis a mandarlo da Mazzarri

Le operazioni in uscita di Giuntoli non sono finite: vanno piazzati anche Hysaj e Tonelli. Per il difensore si aspetta dopo ferragosto. Su Hysaj, non c’è solo la Roma, ma anche un club spagnolo.

Non è l’Atletico Madrid, scomparso dai radar. Fonseca, il nuovo tecnico dei giallorossi, avrebbe persino chiamato il terzino albanese per sondarne la disponibilità.

Occhio a Ounas: se il Lille conferma la valutazione di 25 milioni di euro, l’operazione potrebbe chiudersi entro pochi giorni.