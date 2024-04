De Maggio: Conte-Napoli trattativa avviata il 1 febbraio. il tecnico ha detto no al Bayern

Antonio Conte è la prima scelta del Napoli, in trattative dal 1° febbraio. Il Bayern Monaco è interessato, ma Conte non ha dato disponibilità.

Valter De Maggio, il direttore di Kiss Kiss Napoli, ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti sulla ricerca di un nuovo allenatore per il Napoli, rivelando che Antonio Conte rimane la prima scelta del club. Durante la trasmissione Radio Goal, De Maggio ha evidenziato che, nonostante l’interesse manifestato anche dal Bayern Monaco, Conte non ha ancora accettato altre offerte, mantenendo aperte le trattative con il club partenopeo.

La Trattativa Tra Napoli e Conte

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e ha posto Antonio Conte in cima alla sua lista. Le discussioni sono in corso dal 1° febbraio, e secondo De Maggio, il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di accelerare il processo per assicurarsi Conte. Questo periodo di trattative è caratterizzato da un alto livello di riservatezza, essenziale per trattare con una figura del calibro di Conte.

L’Interesse del Bayern Monaco

Conte, ex CT della Nazionale italiana, è anche sul radar del Bayern Monaco. Tuttavia, il tecnico italiano non ha ancora dato la sua disponibilità al club tedesco, lasciando aperta la possibilità di un suo arrivo a Napoli.

Possibili Sviluppi nel Calcio Italiano

De Maggio ha anche accennato a possibili cambiamenti nelle panchine di altri club, in particolare il Milan, suggerendo che potrebbe verificarsi un valzer di allenatori nella prossima stagione. Questo scenario potrebbe influenzare ulteriormente le decisioni di Conte e del Napoli.

Situazione di Manna

Inoltre, c’è l’aggiunta della situazione di Manna, che potrebbe svincolarsi per lavorare più strettamente con De Laurentiis, anziché continuare in modalità smart working da Torino. Questo cambiamento potrebbe avere implicazioni significative per l’organizzazione interna del club.