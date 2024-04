De Laurentiis vuole Calzona come vice. Sinatti ha rinnovato

Il Napoli ha rinnovato il contratto di Francesco Sinatti per la prossima stagione. De Laurentiis ha proposto a Calzona di restare come vice allenatore.

Mentre il Napoli inizia a muoversi in vista della prossima stagione, emergono novità anche sul fronte dello staff tecnico attuale. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club azzurro avrebbe già rinnovato il contratto del preparatore atletico Francesco Sinatti, confermandolo per il prossimo anno.

L’offerta a Calzona

Ma la notizia più interessante riguarda Francesco Calzona, l’attuale allenatore subentrato a stagione in corso. De Laurentiis avrebbe infatti chiesto al tecnico calabrese di restare a Napoli anche per la prossima annata, seppur con un ruolo diverso rispetto a quello attuale.

Vice allenatore nel mirino

Il presidente azzurro vorrebbe infatti Calzona come vice del prossimo allenatore che guiderà la squadra partenopea. Un’offerta che rappresenterebbe una retrocessione di fatto per l’ex ct della Slovacchia, attualmente primo allenatore.

Calzona ci pensa

Calzona, dal canto suo, sta seriamente valutando la proposta di De Laurentiis, pur non facendo ovviamente “salti di gioia” all’idea di dover fare un passo indietro rispetto all’attuale incarico. Secondo Il Mattino, il tecnico è molto tentato dall’opzione Napoli.

Il nodo Slovacchia

A spingere Calzona verso l’accettazione potrebbe essere anche il contratto in essere con la federazione slovacca. L’ingaggio da ct, pari a circa 500mila euro, andrebbe infatti a decadere in caso di mancata conferma sulla panchina partenopea.

Riflessione in corso

Al momento, quindi, Calzonastarebbe riflettendo attentamente sull’offerta ricevuta da De Laurentiis. La possibilità di restare nel suo Napoli, pur in una veste diversa, potrebbe essere allettante nonostante il piccolo “demansionamento”. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico accetterà o meno di far parte dello staff del nuovo allenatore azzurro.