Napoli, occhi su Hato dell’Ajax. Primo sondaggio per Zaniolo

Il Napoli sarebbe pronto a fare follie per il giovane difensore Jorrell Hato dell’Ajax. Avviati anche i primi sondaggi per Nicolò Zaniolo del Galatasaray.

Mentre la squadra è impegnata sul campo, la dirigenza del Napoli studia le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli occhi degli scout azzurri sarebbero puntati in particolare su due giovani talenti: il difensore Jorrell Hato dell’Ajax e l’attaccante Nicolò Zaniolo del Galatasaray.

Hato, difensore da 20 milioni

Stando a quanto riporta Il Mattino, De Laurentiis sarebbe addirittura pronto a “fare follie” per assicurarsi il 17enne Jorrell Hato, gioiellino dell’Ajax già nel giro della prima squadra. Il difensore centrale mancino, valutato circa 20 milioni di euro, ha stupito per personalità nonostante la giovane età, collezionando già 41 presenze con i Lancieri in stagione. Oltre al Napoli, su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal.

Le caratteristiche di Hato

Alto 182 cm, Hato è una colonna difensiva dell’Ajax grazie alla sua forza fisica e al suo piede mancino educato. All’occorrenza può essere schierato anche come terzino sinistro, ricoprendo un doppio ruolo che lo renderebbe ulteriormente prezioso.

Sondaggio per Zaniolo

Ma il Napoli sembrerebbe essere al lavoro anche per rinforzare il reparto avanzato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti già stati avviati i primi sondaggi per Nicolò Zaniolo, in uscita dal Galatasaray dopo appena sei mesi. L’ex Roma gradirebbe un ritorno in Serie A.

L’asse Manna-Zaniolo

A sponsorizzare l’affare Zaniolo per il Napoli ci sarebbe in particolare Giovanni Manna, il ds che dovrebbe approdare all’ombra del Vesuvio dalla Juventus. Manna ha più volte provato a portare l’attaccante in bianconero negli ultimi anni.

Valutazione e ingaggio

La valutazione di Zaniolo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, con un ingaggio da 2,7 milioni netti a stagione: parametri perfettamente in linea con le richieste di De Laurentiis per il mercato in entrata. Gli ottimi rapporti del Napoli con il Galatasaray potrebbero agevolare l’eventuale trattativa.

Insomma, tra talenti plurimilionari e vecchi pallini, il Napoli sembrerebbe già al lavoro per costruire la squadra del futuro in vista della prossima annata.