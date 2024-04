Rileggi il LIVE Monza-Napoli: 2-4 Gli azzurri calano il Poker

Zielinski

Segui la diretta live di Monza-Napoli: formazioni ufficiali, cronaca e aggiornamenti in tempo reale del match della 31ª giornata di Serie A.

Il Napoli di Francesco Calzona è chiamato a rialzare immediatamente la testa dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. La trasferta di Monza, valida per la 31a giornata di Serie A, rappresenta un crocevia fondamentale per le residue ambizioni europee degli azzurri, con la Champions ormai un miraggio.

MONZA-NAPOLI: SECONDO TEMPO

Triplice fischio di Dover, Monza-Napoli termina 2-4

4 minuti di recupero

GOL NAPOLI RASPOADORI

GOL MONZA COLPANI

GOL NAPOLI ZIELINSKI

GOL NAPOLI POLITANO LA RIBALTA

GOL NAPOLI OSIMHEN

MONZA-NAPOLI: PRIMO TEMPO



Fine primo tempo, Monza-Napoli 1-0. Decide per ora la rete di Djuric al 9′.

Kvaratskhelia si accentra dalla sinistra e libera il destro dal limite. C’è solo potenza nella conclusione del georgiano che termina ampiamente a lato alla sinistra di Di Gregorio

Zerbin atterra ngonge in area Doveri lascia proseguire tra le proteste degli azzurri. Il VAR Abisso come le tre scimmiette. Ennesimo episodio arbitrale a sfovare del Napoli.

Pablo Marì anticipa tutti di testa sulla punizione messa in mezzo da Zielinski, la palla rimane però tra i piedi dei giocatori del Napoli in zona offensiva.

Palla persa centralmente da Akpa-Akpro, Osimhen apre a sinistra per Kvaratskhelia che finta per due volte il destro, poi lo esplode da limite ma trova la respinta della difesa biancorossa.

Di Lorenzo al cross dalla destra, Osimhen non ci arriva di testa e Birindelli la mette in calcio d’angolo di petto per evitare problemi.

Napoli vicinissimo al Gol, di Lorenzo si divora letteralmente il gol.

Solito svarione difensivo del napoli, il Monza passa in vantaggio

Anguissa a terra dopo uno scontro di gioco, attimi di paura, il centrocampista sembra in condizione di poter continuare

Partiti

Formazioni ufficiali di Monza Napoli:

MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Akpa Akpro, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Lori, Donati, Colombo, Pedro Pereira, V. Carboni, Maldini, Bondo, A. Carboni, Berretta, Kyriakopoulos, Ciurria. Allenatore : Palladino.

: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Akpa Akpro, Zerbin; Mota, Colpani; Djuric. Sorrentino, Lori, Donati, Colombo, Pedro Pereira, V. Carboni, Maldini, Bondo, A. Carboni, Berretta, Kyriakopoulos, Ciurria. : Palladino. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Cajuste, Dendoncker, Traoré, Politano, Raspadori, Simeone. Allenatore: Calzona.

Una mini-rivoluzione contro il Monza

Per provare a scuotere l’ambiente e invertire la rotta, Calzona sarebbe intenzionato a varare una piccola rivoluzione di formazione nel lunch match contro i brianzoli, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport. Ben quattro sarebbero i cambi dell’allenatore rispetto all’undici iniziale schierato contro l’Atalanta.

Le novità in difesa

Il reparto più rivoluzionato sarebbe la difesa. Al centro della linea a quattro dovrebbero agire infatti Leo Ostigard e Amir Rrahmani, con l’esclusione di Juan Jesus dal 1′ minuto. Sulle corsie esterne invece, mentre a destra è confermato Di Lorenzo, a sinistra è previsto l’ingresso dal primo minuto di Mathias Olivera al posto di Mario Rui.

Il ritorno di Kvara e Zielinski

In attacco invece, dove ovviamente é inamovibile il centravanti Victor Osimhen, ritroveranno una maglia da titolare Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski, che comporranno il tridente con Matteo Politano. A centrocampo confermatissimi Lobotka e Anguissa.

La probabile del Monza (4-2-3-1)

Dall’altra parte Raffaele Palladino dovrebbe schierare il suo Monza con il 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, pacchetto difensivo composto da Birindelli, Pablo Marì, Izzo e Carlos Augusto. A centrocampo la coppia Gagliardini-Akpa Akpro, con Colpani, Maldini e Mota ad appoggiare l’unica punta Djuric.

Un successo è vitale per il Napoli per rimanere aggrappato alle posizioni europee. Ma il Monza ha già dimostrato di poter impensierire chiunque e proverà a raggiungere i partenopei in classifica con un’altra clamorosa impresa.