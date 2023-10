De Laurentiis e il nuovo ‘Cristiano Ronaldo’ del Napoli, la scelta vincente del patron

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha scelto Khvicha Kvaratskhelia, un affare ancora migliore di quello che avrebbe fatto con Ronaldo.

Nel corso delle trattative di mercato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha seriamente considerato l’idea di portare il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo nella squadra. Tuttavia, nonostante i contatti avuti in passato con il giocatore, De Laurentiis ha deciso di seguire una strada diversa. La sua decisione è ora sotto i riflettori, poiché ha investito poco più di dieci milioni in Khvicha Kvaratskhelia, dimostrando come la sua scelta possa rivelarsi vincente.

Il Passato di Ronaldo e il Coinvolgimento del Napoli

Cristiano Ronaldo ha confermato in un’intervista di aver avuto contatti con il Napoli in passato. De Laurentiis ha valutato l’opportunità di portare il portoghese in maglia azzurra, anche prima del suo trasferimento alla Juventus. Tuttavia, il presidente del Napoli ha mostrato riserve, principalmente di natura economica. L’operazione avrebbe comportato costi eccessivi che De Laurentiis non era disposto ad affrontare.

La Scelta Vincente di De Laurentiis

De Laurentiis ha dimostrato saggezza nel seguire l’opinione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ha investito poco più di dieci milioni per acquisire Khvicha Kvaratskhelia, un giocatore che si è rivelato essere un vero fenomeno. Questo talentuoso attaccante georgiano gioca nella stessa posizione di Ronaldo, a sinistra, il che ha suscitato interesse. La scelta inizialmente sorprendente di De Laurentiis si è rivelata vincente, dato che Kvaratskhelia è in rapida ascesa e potrebbe essere il futuro del Napoli.

Sebbene la carriera di Ronaldo sia senza dubbio un’impresa incredibile, Kvaratskhelia emerge come una scelta preferibile, sia dal punto di vista tecnico che economico. Attualmente, il giovane georgiano si sta dimostrando essere un giocatore di spicco, tanto da poter rappresentare non solo il presente, ma anche il futuro promettente del Napoli. De Laurentiis ha dimostrato una volta di più la sua abilità nel prendere decisioni che potrebbero plasmare il destino del club.