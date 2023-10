De Maggio divide i tifosi: “Kvaratskhelia può diventare più forte di Kakà”

De Maggio ha acceso i social e diviso i tifosi con il confronto tra il georgiano Kvaratskhelia e la leggenda brasiliana Kakà.

Nel corso della puntata di Radio Goal su Kiss Kiss, il giornalista sportivo Valter De Maggio ha suscitato grande discussione nel mondo del calcio. Durante il suo intervento, De Maggio ha fatto un audace paragone tra Khvicha Kvaratskhelia, la nuova stella del Napoli, e uno dei più grandi calciatori che abbiano mai calcato i campi italiani, Ricardo Kakà.

Kvaratskhelia ha catturato l’attenzione di tutti grazie alle sue prestazioni eccezionali nelle ultime partite del Napoli. Una doppietta in campionato contro il Verona e un assist magistrale contro l’Union Berlino hanno dimostrato il suo talento straordinario. De Maggio, noto per le sue opinioni franche, ha dichiarato senza mezzi termini: “So che questa mia considerazione ha fatto molto rumore, ma io non cambio idea: Kvaratskhelia può diventare anche più forte del brasiliano Ricardo Kakà. Ha delle potenzialità davvero enormi”.

Le sue affermazioni hanno diviso i tifosi. Da un lato, ci sono coloro che concordano pienamente con De Maggio, elogiando le abilità straordinarie di Kvaratskhelia e vedendo in lui il futuro del calcio italiano. Dall’altro lato, ci sono i sostenitori di Kakà, che ritengono che il brasiliano, per le gesta compiute nella sua carriera, sia su un livello superiore rispetto al giovane georgiano.