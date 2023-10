Ordine: “Napoli-Milan, due punti persi per i rossoneri. Avete visto Rrahmani? Da 5 in pagella”

Il giornalista Franco Ordine si è soffermato sul posticipo della decima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, terminato in pareggio.

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto negli studi della trasmissione “Il Bello del Calcio”, si è soffermato sulla sfida andata in scena domenica al Maradona in occasione della decima giornata di Serie A, terminata in pareggio. Di seguito le sue parole:

“Gioie e dolori per entrambe le squadre, i rossoneri vincevano e si sono fatti rimontare. Il Napoli poteva vincere nel finale. Le due formazioni hanno provato a ottenere i tre punti fino alla fine. Secondo me sono due punti persi per il Milan”.

Ordine ha poi aggiunto: “Ne sono convinto perché la squadra di Pioli non è riuscita a dare il colpo del Ko all’avversario quando poteva farlo. Per quanto riguarda i partenopei, mi domando cosa c’entra il tecnico Rudi Garcia con il rendimento di alcuni calciatori: prendiamo ad esempio il difensore Amir Rrahmani. Mi sembra irriconoscibile, nel senso che lo scorso anno era spesso da 9 per le sue prestazioni di notevole livello, mentre quest’anno è da 5 pagella”.