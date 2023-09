Repubblica: De Laurentiis-Garcia discussioni negli ultimi giorni, il tweet per evitare il disastro

Secondo Repubblica ci sono stati diversi scontri tra De Laurentiis e Garcia negli ultimi giorni. Il tweet del patron per evitare il disastro.

CALCIO NAPOLI. Non c’è un bel clima nel Napoli, stando a quanto riportato da Repubblica. Il presidente De Laurentiis e l’allenatore Garcia avrebbero avuto diversi scontri negli ultimi giorni. La situazione era diventata piuttosto tesa dopo i deludenti risultati in campionato.

Discussioni De Laurentiis-Garcia

Ecco cosa scrive Antonio Corbo su Repubblica in merito alle discussioni tra De Laurentiis e Garcia:

“De Laurentiis ha avuto la prontezza ieri a Bologna del comandante nel mezzo di una tempesta. Non aveva saputo o voluto fermare i suoi migliori colonnelli, lasciando fuggire sia Spalletti che Giuntoli, illudendosi di poterne fare a meno.

Si è precipitato per bloccare almeno il nuovo puntiglioso allenatore. Con lui scontri ne aveva avuti tanti negli ultimi giorni, stavolta il tempismo ha evitato il disastro tecnico di una situazione improvvisamente complicata”.

Corbo ha poi aggiunto: “Tutto è nelle mani del presidente. Quasi vent’anni di esperienza, di capacità dirigenziale, anche di fortuna lo accreditano in questa nuova fase. Di scudetto per un po’ meglio non parlarne, con 8 punti dopo 5 gare, media 1,6, il Napoli ha altre urgenze.

Ricondurre i giocatori più noti all’ordine, placare Osimhen e Kvara che hanno dato nulla finora, sostenere Garcia pur con i suoi errori di superbia e la condizione atletica precaria. Impose lui l’esonero del preparatore Franco Sinatti e far posto al suo amico Paolo Rongoni, con risultati mediocri.

«Il Napoli riparte, bravi tutti». De Laurentiis ha sbagliato ritenendosi onnipotente per un’estate. Ma chi ama il Napoli si augura che indovini tutto. Da un suo tweet può ripartire un Napoli sbagliato fino alla Champions. Coraggio, presidente”.