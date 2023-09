Osimhen furioso con Garcia per il cambio: La reazione di Di Lorenzo

Durante la sostituzione in Bologna-Napoli, Osimhen ha protestato animatamente con Garcia. Il capitano Di Lorenzo lo ha calmato.

CALCIO NAPOLI. Nel match tra Bologna e Napoli terminato 0-0, si è verificato un episodio che ha fatto discutere: la reazione furibonda di Victor Osimhen al momento della sostituzione operata da Rudi Garcia.

L’attaccante nigeriano, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, è stato richiamato in panchina dal tecnico al minuto 85. Osimhen non ha preso bene la scelta, chiedendo platealmente a Garcia i motivi della sostituzione e chiedendo di giocare in coppia con Simeone.

A placare gli animi ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo. Vedendo Osimhen troppo agitato e pronto a innescare una polemica, gli si è avvicinato dicendogli: “Calma Victor, calma“. Parole che hanno sortito l’effetto sperato.

Il nigeriano si è dunque accomodato in panchina, smettendo di protestare anche se dal suo volto traspariva tutta la delusione e il nervosismo per l’episodio. Di Lorenzo è riuscito a evitare che la situazione degenerasse.

L’attaccante chiedeva una squadra a due punte, l’allenatore ha preferito toglierlo probabilmente anche per evitare il secondo giallo. Garcia però dovrà gestire al meglio il rapporto col suo bomber, fondamentale per le ambizioni del Napoli.