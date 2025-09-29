De Bruyne furioso: Conte lo mette in punizione | Non convocato contro lo Sporting Lisbona
Il fuoriclasse belga adesso potrebbe essere messo ai margini del progetto. Furibondo alla fine della gara, non giocherà in Champions.
Il focus del giorno è su Milan-Napoli terminata 2-1 a favore dei rossoneri. In particolare è emersa un’aria di mistero attorno al belga. Il tecnico Antonio Conte sarebbe sul punto di prendere decisioni forti, forse dettate da contrasti dietro le quinte. A Napoli non si respira un’aria leggera.
Alexis Saelemaekers ha sbloccato subito la gara, mentre Pulisic ha firmato il raddoppio prima dell’intervallo. Il Napoli ha reagito, e dal dischetto proprio l’ex City De Bruyne ha trasformato il penalty dopo il rosso a Estupinan. Ma non è bastato: il Milan ha tenuto viva la speranza per la lotta al titolo.
Ma fuori dal campo lo scenario sembra complicarsi per De Bruyne. Restare fuori dalla Champions League o essere “punito” potrebbero essere mosse tattiche o segnali più profondi. Dietro le quinte si parla di dissidi, di scelte drastiche e di scatti di orgoglio: De Bruyne potrebbe trovarsi al centro di un capitolo burrascoso con la maglia del Napoli.
Ci sarebbe stato un battibecco tra il fenomeno belga che ha scritto pagine importantissime con la maglia del City e del Belgio, e il tecnico del Napoli. Adesso la decisione potrebbe essere drastica. E’ tutt’altro che improbabile l’esclusione di De Bryune dalla prossima partita di Champions.
Il futuro di De Bruyne
Nel post partita, Conte ha cercato di porsi domande per capire la situazione. Il silenzio di De Bruyne è eloquente quanto una dichiarazione. La nube che circonda la vicenda potrebbe allargarsi ben oltre questo turno.
E dunque una grande domanda rimane in sospeso: De Bruyne verrà escluso anche per la Champions? E, soprattutto, in che modo questa tensione influenzerà il rapporto con Conte e il rendimento in campo? Sarà interessante capire come si evolverà la questione anche se la titolarità e la presenza di De Bruyne sembrano a rischio.
Le parole di Conte
Nello specifico Antonio Conte ha risposto senza giri di parole alla domanda sul nervosismo di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione contro il Milan come riportato da sportfanpage.it. Il tecnico ha dichiarato di augurarsi che la rabbia del belga fosse legata esclusivamente al risultato negativo della squadra. L’allenatore non ha nascosto l’amarezza per la sconfitta subita a San Siro, sottolineando come in certi momenti serva compattezza.
Con toni decisi, Conte ha poi aggiunto che se l’irritazione di De Bruyne fosse stata motivata da altri fattori (quindi magari dalla sostituzione nel corso del match), allora il giocatore avrebbe “sbagliato persona”. Un messaggio diretto e senza margini di interpretazione, volto a ribadire la centralità della disciplina all’interno del gruppo. Vedremo quali saranno gli sviluppi.