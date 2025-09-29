ALLEGRI ROMPE CON LANDUCCI: non sarà più il suo vice | L’ha combinata grossa
Il tecnico del Milan ha preso una decisione drastica e storica: Landucci non sarà più al suo fianco perché ha commesso un’ingenuità.
La notizia scuote l’ambiente rossonero: Massimiliano Allegri avrebbe deciso di separarsi dal suo storico vice, Marco Landucci. Un rapporto durato anni, fatto di complicità, lavoro condiviso e momenti indimenticabili in panchina. Ma qualcosa si è incrinato. E secondo indiscrezioni, la rottura sarebbe stata inevitabile.
Landucci è stato molto più che un semplice secondo. La sua figura rappresentava equilibrio, un uomo capace di smorzare tensioni e di fare da cuscinetto tra Allegri e il resto dello staff. La coppia aveva sempre mostrato affiatamento, anche nei momenti più difficili. Per questo la decisione sorprende e lascia l’amaro in bocca a molti tifosi.
Le voci parlano di un episodio specifico che avrebbe fatto perdere la pazienza al tecnico livornese. I dettagli restano avvolti nel riserbo, ma l’impressione è che sia stata una scintilla in grado di rompere un legame apparentemente indissolubile. In uno spogliatoio come quello del Milan la vicenda ha aggiunto tensione.
Allegri, da sempre legato a pochi uomini di fiducia, si trova ora a dover riorganizzare il proprio staff. Una scelta non semplice, perché Landucci conosceva a memoria i meccanismi di gioco e gli equilibri interni. Perdere una spalla così vicina significa anche cambiare abitudini quotidiane. E non è detto che il cambiamento sia indolore.
La divisione
I tifosi del Milan si dividono: c’è chi pensa che fosse arrivato il momento di dare una scossa e chi invece teme che questo strappo possa indebolire ulteriormente la squadra. L’immagine dei due sempre insieme, a condividere sorrisi e tensioni, sembrava un simbolo della gestione Allegri. Ora quel simbolo non c’è più.
Il futuro resta un’incognita: chi prenderà il posto di Landucci? E come reagirà Allegri senza il suo storico alleato? Sarà curioso capire come si evolverà la scottante vicenda.
Il commento
In particolare dopo il netto 3-0 del Milan sul Lecce, ha fatto discutere l’intervista postpartita di Marco Landucci con Monica Bertini. Il vice allenatore si è presentato con eleganza e sicurezza, ma secondo alcuni il suo atteggiamento sarebbe apparso eccessivo. In tanti hanno notato un comportamento quasi sopra le righe, che ha acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.
Non sono mancate le ipotesi su possibili malumori interni: qualcuno si chiede se anche Massimiliano Allegri possa essersi infastidito da certe uscite. C’è chi arriva a ipotizzare un allontanamento di Landucci, ma al momento si tratta solo di supposizioni.