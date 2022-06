Davide Nicola, la lettera da brividi al figlio scomparso: “Vivrai attraverso di me”

Davide Nicola ha scritto una lettera al figlio Alessandro, scomparso prematuramente all’età di 14 anni dopo un incidente in bici. Il tecnico della Salernitana ha sempre dimostrato una grandissima umanità, oltre che un grande spessore tecnico. Ciò che colpisce di lui è la grande voglia di vivere, nonostante il dolore che ha dovuto sopportare.

Proprio questo traspare nella lettera di Davide Nicola al figlio Alessandro, il dolore e la voglia di vivere per continuare a sognare, insieme con quel ragazzo che non è più sulla terra, ma resta nel suo cuore.

Ciao amore mio, non so dove sei. Non so cosa starai facendo. Forse sei su quella nuvola che era su di me quella sera, quando correvo per far volare la tua lanterna. O forse sei qui accanto a me. Sì, sono sicuro che sei qui con me. Abbiamo lottato insieme in questo anno complicatissimo, ma… oggi so che tu ci sei sempre stato lì con me. Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di continuare a inseguire l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo. Ale, questa non è la mia vittoria, ma la nostra, proprio come quella della promozione in Serie A del Livorno. Avrei voluto gioire con te, guardare i tuoi occhi e il tuo sorriso, prenderti per mano e insieme correre e festeggiare. Tutto questo è solo per te e ogni mia conquista è la tua, ogni mia vittoria sarà la tua, ogni mio sogno sarà anche il tuo. Voglio che il mio cuore continui a battere per te e tu possa vivere ancora attraverso me…