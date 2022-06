Deulofeu risponde sui social: “Top club”, i tifosi del Napoli sognano – FOTO

Gerard Deulofeu è un obiettivo di calciomercato del Napoli, il giocatore sui social ha detto di rispettare molto la società azzurra. Ovviamente il giocatore, che è sotto contratto con l’Udinese, non si può sbilanciare più di tanto ma da più parti si apprende della volontà netta dell’attaccante di vestire la maglia azzurra. Deulofeu ha proposte dalla Liga, ma fino ad ora ha rifiutato tutte le offerte perché vuole vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo deve ancora trovato l’intesa con l’Udinese anche se manca davvero poco all’accordo, l’affare tra De Laurentiis e Pozzo di può chiudere a 18 milioni di euro.

Intanto la risposta di Deulofeu sui social fa sognare i tifosi del Napoli. Il giocatore rispondendo ad un commento che lo invitava a vestire la maglia azzurra ha scritto: “Ho tanto rispetto per il Napoli, un società top“. Insomma più di così non si poteva di certo sbilanciare. Il Napoli è pronto a chiudere per Deulofeu ma deve sistemare Ounas in uscita, ma anche la situazione di Mertens è da monitorare. La settimana prossima può essere decisiva, anche perché il belga si libererà dagli impegni con la Nazionale, a quel punto dovrà decidere il suo futuro, piace anche a Lazio e Roma oltre ad avere offerte all’estero.