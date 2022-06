CORSPORT – Deulofeu al Napoli: Pozzo e De Laurentiis chiudono l’affare

Il Napoli ha oramai in pugno Gerard Deulofeu, ma deve ancora mettere a posto alcuni dettagli per ufficializzarlo. Inoltre c’è da risolvere la questione dei rinnovi e delle cessioni, per cominciare a mettere un po’ di ordine nell’organico azzurro. Il giocatore però è stato bloccato e lo spagnolo ha accettato la destinazione Napoli. Sicuramente un ottimo punto di partenza. La trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu è già impostata, ma bisogna ancora limare cifre e dettagli.

Deulofeu al Napoli: le notizie di oggi

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per Deulofeu: