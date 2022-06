Dalla Spagna – Januzaj al Napoli, ci siamo affondo decisivo di Giuntoli

Scossa al calciomercato del Napoli che nelle ultime ore ha rinnovato il contratto di Alex Meret ma si sta muovendo anche su altri fronti. Uno di questi porta ad Adnan Januzaj giocatore che vedrà scadere il suo contratto con la Real Sociedad il 30 giungo. Insomma al stesso sorte che tocca anche a Dries Mertens, attaccante belga che non ha rinnovato il suo contatto col Napoli.

Ma il club azzurro non resta fermo e secondo la stampa spagnola, il Napoli con Giuntoli ha avuto un contatto con il procuratore di Januzaj ed addirittura l’affare per portarlo a Napoli, si può chiudere nei prossimi giorni. A questo punto si deve pensare che il Napoli abbi già pronta un’uscita, dato che De Laurentiis vuole prima sfoltire la rosa e poi comprare. C’è Politano, ad esempio, che Piave al Valencia. Oppure Januzaj può rientrare in rosa perché anche il contratto di Mertens, anche se i due giocano in ruoli diversi. Quindi almeno teoricamente Januzaj al Napoli non sarebbe il sostituto di Mertens. Per quel ruolo resta in corsa Gerard Deulofeu. Ma nelle prossime ore Giuntoli si concentrerà sull’affare Januzaj, che in Spagna viene dato come caldissimo tanto che si parla di chiusura della trattativa imminente.