Bargiggia: “Koulibaly alla Juve, mi arrivano notizie dal Napoli”

Paolo Bargiggia esperto di calciomercato parla di Koulibaly alla Juve, una trattativa complicatissima, De Laurentiis chiede 35 milioni di euro. Durante il suo intervento a ilbianconero.com Bargiggia fa il punto sul possibile trasferimento del difensore senegalese in maglia bianconera: “Secondo quanto mi viene dette da fonti interne al Napoli, Koulibaly ha deciso che non andrà mai a giocare in nessun’altra squadra italiana. Poi tutto può succedere nel calciomercato, ma le notizie che mi arrivano sono proprio queste“.

Koulibaly ha rifiutato Juve ed eventualmente si trasferirebbe solo all’estero. Il Chelsea ci sta provando, ma i blues sono interessati pure a De Ligt, difensore olandese che ha chiesto la cessione al club bianconero. La Juve ha la strada per Koulibaly sbarrata e secondo Bargiggia se i bianconeri perdono De Ligt devono comunque provare a prendere un grandissimo difensore, anche perché è andato via pure Chiellini.

Intanto il Napoli continua a muovere le sue pedine. Il rinnovo di Meret è oramai cosa fatta, ma Giuntoli pare pronto a chiudere pure per Januzaj. Dalla Spagna fanno sapere di un incontro con l’agente del giocatore. Januzaj si libera a parametro zero e De Laurentiis sta fiutando il colpo senza dover versare soldi per il cartellino del giocatore.