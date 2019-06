Dalla Spagna. Intrecci di mercato Napoli-Real Madrid. I dettagli

Intrecci di mercato Napoli-Real Madrid. Theo Hernandez, Ceballos, Marcos Llorente e Rodrigo Moreno. Ecco le ultime.







Il mercato del Napoli potrebbe coinvolgere il Real Madrid. molti sono i nomi accostati agli azzurri: Theo Hernandez, Ceballos e Marcos Llorente. Ma Giuntoli, Ancelotti e De Laurentiis sondano tutto il mercato Spagnolo. Rodrigo e Fronals su tutti.

Mirko Calemme, giornalista di Diario AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di Canale 21.

Mercato Napoli-Real Madrid

“Intrecci di mercato Napoli-Real Madrid? Circolano diverse voci. Dani Ceballos è la situazione più complessa: servono 50 milioni di euro, e Florentino Perez non fa sconti o saldi.

Per Theo Hernandez, invece, ci sono valutazioni in corso: operazione meno onerosa, basterebbero 25-30 milioni. Talento straordinario, se decide di metterlo in pratica in maniera costante può fare la differenza”.

“I dubbi che ha il Napoli, come del Real, che vuole venderlo, sono relativi alla sua continuità, alla mancanza di mentalità in alcuni momenti. Hernandez viene da una stagione negativa, però il talento è indiscutibile. Carlo Ancelotti lo ha già chiamato, ottenendo il suo sì.

Marcos Llorente? Situazione complessa: non è chiaro se il Napoli voglia davvero puntare su di lui. Il Real Madrid è aperto a questa ipotesi di cessione, ma non ci sono certezze sull’interesse del club azzurro”.







Il mercato del Napoli in Spagna

“Rodrigo Moreno? Affare non semplice, il Valencia chiede tanto. Per prenderlo servono una cinquantina di milioni. Non segna tantissimo e non viene da una grandissima stagione, ma è un attaccante di livello.

Pablo Fornals? Pista ormai raffreddatasi da qualche settimana, il Napoli sta lavorando su altri obiettivi perché non ritiene congrua la clausola da 26 milioni”.