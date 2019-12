La critica dei calciatori del Napoli a Carlo Ancelotti ha del Clamoroso. La squadra avrebbe criticato il tecnico avanzando due richieste

Incredibile retroscena svelato dal direttore del quotidiano Il Mattino. Durante l’incontro al centro tecnico di Castel Volturno la squadra avrebbe rivolto alcune accuse ad Ancelotti: “Dobbiamo allenarci di più e cambiare schema”

Arrivano nuove notizie sull’incontro tra Ancelotti e i calciatori, dal quale è scaturito il ritiro per tutta la squadra.

Ospite negli studi di Canale 21, il direttore del quotidiano Il Mattino, Federico Mongo, ha rivelato:

“Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione nel colloquio la squadra avrebbe chiesto ad Ancelotti di allenarsi con maggiore intensità. I calciatori non si sento sufficientemente allenati. Inoltre la squadra ha chiesto di cambiare schema e passare al 4-3-3.

Addirittura qualche giocatore si sarebbe affidato anche a qualche allenatore personale”

Se la critica dei giocatori a Carlo Ancelotti fosse confermata, la posizione del tecnico non sarebbe salda come vogliono farci credere. De Laurentiis non ha intenzione di esonerare il mister, ma difronte alla richiesta della squadra e ai pessimi risultati, qualcosa dovrebbe accadere per non compromettere ulteriormente il progetto tecnico.

Il presidente, secondo alcune voci vorrebbe trattenere il tecnico perché spera nella qualificazione agli ottavi di Champions, e al relativo premio.

Se Ancelotti fallisse anche contro il Genk per il tecnico si aprirebbero le porte dell’esonero.