Cristiano Ronaldo può avere la “7” di Cavani solo in un caso.

La storica maglia numero 7 del Manchester United che oggi appartiene a Edinson Cavani e che in passato è stata indossata da gente che ha fatto la storia del club e del calcio mondiale, calciatori come Best, Cantona, Beckham e lo stesso Cristiano.

Oggi le regola della Premier League parlano chiaro “Cavani non può cambiare numero durante la stagione” in questo caso Cristiano Ronaldo ha due possibilità o sperare in una cessione di Cavani o optare per un nuovo numero di maglia come ha appena fatto Messi con il passaggio al PSG indossando la maglia numero 30 e lasciando la 10 a Neymar.

Ronaldo come Messi? L’ argentino ha scelto la 30 come quella del suo esordio al Barcellona, volendo il portoghese potrebbe accettare di prendere la 28 come il numero di maglia del suo esordio allo Sporting Lisbona.