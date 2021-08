Genoa-Napoli: Insigne cambia ruolo, ecco il piano di Spalletti

Il Napoli affronterà la trasferta col Genoa senza Osimhen squalificato, Spalletti lancia Insigne come attaccante centrale con Lozano. La decisione sembra oramai presa, anche se c’è ancora un giorno per testare la squadra. Ma il ruolo di falso nove col Genoa dovrebbe essere di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha trascinato, emotivamente e tecnicamente, la squadra dopo l’espulsione di Osimhen col Venezia, giocando proprio da prima punta. Ovviamente non ha le caratteristiche del nigeriano, ma può essere un regista avanzato.

Insigne prima punta: il piano di Spalletti

Con il cambio di ruolo di Insigne c’è un piano tattico diverso. Il Napoli col Genoa non potrà sfruttare la profondità del nigeriano, quella che può garantire Lozano a cui piace partire dalla fascia per poi accentrarsi. Ed allora, come sottolinea anche Il Mattino, il ruolo di punta centrale verrà affidato a Insigne che giocherà da riferimento offensivo, ma con caratteristiche totalmente diverse.

Insigne avrà il compito di smistare palloni, creare assist e vedere quel passaggio che nessun altro riesce a vedere. In questo modo si vogliono innescare gli inserimenti di Lozano, Politano ed Elmas. Anche il macedone giocherà dal primo minuto per sostituire Zielinski ancora alle prese con un infortunio. Elmas, oltre al gol, è stato uno dei migliori col Venezia e la sua capacità di lanciarsi negli spazi, con e senza palla, può essere un arma in più.